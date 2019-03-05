Тренер Полторанина считает себя виновником допингового скандала

<img src="//img.gazeta.ru/files3/529/12216529/RIAN_3308550.HR-pic905-895x505-7673.jpg">

Тренер казахстанского лыжника Алексея Полторанина Алексей Наконечный принес извинения за допинговый скандал, произошедший на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

Спортсмен был задержан полицией Австрии в результате антидопингового рейда. Он обвиняется в переливании крови.

Реклама

«Уважаемые казахстанцы, приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник. Прошу прощения и делаю низкий поклон перед всем народом нашей страны, родителями и руководством.

Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель — выигрывать для страны только золото на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы. Погоня за золотом и привела к недопустимому поступку», — цитирует Наконечного Vksport.kz.

Специалист отметил, что лыжник только хотел воспользоваться переливанием крови, но не сделал этого. Наконечный также попросил болельщиков поддержать спортсмена.