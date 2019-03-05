Боксера Джошуа раскритиковали за поддержку обвиняемого в изнасиловании Роналду

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Представительница Центр помощи жертвам сексуального насилия в Англии и Уэльсе Кэти Рассел раскритиковала британского бойца Энтони Джошуа за слова поддержки в адрес нападающего туринского «Ювентуса» Криштиано Роналду, передает «Советский спорт».

Ранее чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) заявил, что Роналду «поимели» женщины и налоговая.

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«Неуместно, бесчувственно и неуважительно шутить или делать легкомысленные ремарки относительно обвинений и эпизодов, касающихся сексуального насилия. Те публичные лица, которых воспринимают как пример для подражания, особенно впечатлительные молодые люди, должны нести особую ответственность за опошление таких серьезных проблем», -— сказала правозащитница.

Роналду обвинили в изнасиловании, произошедшем в Лас-Вегасе десять лет назад. Пострадавшая заявила, что футболист заплатил ей за молчание.