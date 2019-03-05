Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что футболисты мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг, Томас Мюллер и Матс Хуммельс больше не будут вызываться в расположение национальной команды, передает «Советский спорт».

«2019 год — время нового старта для сборной Германии. Мы хотим кардинальных изменений в команде. Хотим продолжить то, что начали делать в прошлом году, когда Боатенг, Хуммельс и Мюллер не попали в состав сборной.

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Я планирую больше не вызывать этих игроков. Мне было важно объяснить футболистам мюнхенского клуба свое решение и планы по реформированию команды. Я сообщил им об этом в понедельник, во время личной встречи в Мюнхене», — цитирует Лева Bild.

Специалист отметил, что таким образом он хочет дать сборной Германии новое лицо.

Ранее сообщалось, что в сборной Германии произошел раскол на расовой почве во время ЧМ-2018.