Сборная России обыграла команду США в матче Универсиады
Сборная России обыграла команду США в матче группового этапа Универсиады, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу российских хоккеистов. В составе победителей отличились Данила Квартальнов, Игорь Руденков и Егор Морозов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее дирекция Универсиады обратилась к болельщикам из-за украденной клюшки.
Универсиада-2019. Хоккей. Мужчины. Групповой этап
Россия — США — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)