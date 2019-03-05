Женская сборная России по бенди разгромила команду США на Универсиаде

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Женская сборная России по хоккею с мячом одолела США со счетом в заключительном матче группового этапа на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 11:1. В составе победителей отличились Ольга Богданова, Татьяна Кузнецова, Карина Липанова, Кристина Машинская, Ксения Пан. У проигравших оформила гол Микаэла Роджерс.

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На данный момент в активе у всех четырех принимающих участие команд по три матча. Сборная России победила во всех встречах и заняла первое место. Второй стала Швеция, третьей — Норвегия, четвертой — США.

В полуфиналах 6 февраля российские спортсменки также встретятся с американками, а шведки сразятся с норвежками.

Ранее российский горнолыжник Енджиевский завоевал серебро на Универсиаде.