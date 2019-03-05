Российские керлингистки победили Южную Корею на Универсиаде

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Женская сборная России по керлингу в экстра-энде одержала победу над Южной Кореей в четвертом матче группового этапа Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 8:6.

Россию на соревнованиях представляют Ульяна Васильева, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

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На данный момент в активе российских спортсменок три выигрыша и одно поражение. Они делят первое место в турнирной таблице с Канадой, Великобританией, Южной Кореей и Швецией.

Ранее выигравший чемпионат Европы в Минске итальянский фигурист Маттео Риццо рассказал, кто из соперников может составить ему достойную конкуренцию на зимней Универсиаде.