Олимпийская чемпионка высказалась против терапевтических исключений
Двукратная олимпийская чемпионка польская лыжница Юстина Ковальчик заявила, что необходимо отменить терапевтические исключения для спортсменов, передает «Советский спорт».
«Если вам нужно принимать сильные лекарства от болезни, чтобы заниматься спортом, то в таком случае ваше тело не создано для спорта. Таким спортсменам следует заняться другим видом деятельности и рассматривать спорт как хобби», — цитирует Ковальчик Expressen.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о терапевтических исключениях, которые позволяют норвежским лыжникам принимать запрещенные вещества в медицинских целях.