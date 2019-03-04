Олимпийская чемпионка высказалась против терапевтических исключений

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Двукратная олимпийская чемпионка польская лыжница Юстина Ковальчик заявила, что необходимо отменить терапевтические исключения для спортсменов, передает «Советский спорт».

«Если вам нужно принимать сильные лекарства от болезни, чтобы заниматься спортом, то в таком случае ваше тело не создано для спорта. Таким спортсменам следует заняться другим видом деятельности и рассматривать спорт как хобби», — цитирует Ковальчик Expressen.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о терапевтических исключениях, которые позволяют норвежским лыжникам принимать запрещенные вещества в медицинских целях.