Стал известен доход снабжавшего спортсменов допингом врача
Следователь немецкой прокуратуры Кай Грэбер рассказал, какой доход получал врач Марк Шмидт из Эрфурта за снабжение спортсменов допингом, передает «Советский спорт».
«Я уже слышал сумму в €5 тыс., о которой сообщала газета Bild. Однако суммы, возможно, были несколько больше — €8-15 тыс. Согласно нашим выводам, они оплачивались не за год, а за сезон. Это был комплексный пакет», — цитирует Грэбера Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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Отмечается, что услугами врача пользовались от 50 до 60 спортсменов. Шмидт мог получать от €400 до €900 тыс.
Ранее сообщалось, что австрийский велогонщик Георг Прайдлер признался в применении допинга.