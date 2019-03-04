Стал известен доход снабжавшего спортсменов допингом врача

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Следователь немецкой прокуратуры Кай Грэбер рассказал, какой доход получал врач Марк Шмидт из Эрфурта за снабжение спортсменов допингом, передает «Советский спорт».

«Я уже слышал сумму в €5 тыс., о которой сообщала газета Bild. Однако суммы, возможно, были несколько больше — €8-15 тыс. Согласно нашим выводам, они оплачивались не за год, а за сезон. Это был комплексный пакет», — цитирует Грэбера Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Отмечается, что услугами врача пользовались от 50 до 60 спортсменов. Шмидт мог получать от €400 до €900 тыс.

Ранее сообщалось, что австрийский велогонщик Георг Прайдлер признался в применении допинга.