Бой Александра Емельяненко отменили из-за ареста

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Поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, который должен был состояться в Челябинске 4 мая, отменили, передает ТАСС.

Спортсмен должен был встретиться в октагоне с бразильцем Вагнером Прадо.

«Бой Емельяненко, запланированный на 4 мая, отменен, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу. Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен», — заявил исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко.

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1 марта россиянин был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после аварии. По предварительным данным, он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также скрылся с места преступления. Суд в Кисловодске заключил бойца под стражу на десять суток.

Ранее полицейские, которые произвели задержание Емельяненко, действовали вопреки приказу.