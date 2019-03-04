Второй эстонский лыжник признался в приеме допинга

Эстонский лыжник Андреас Веерпалу, задержанный в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в австрийском Зеефельде, признал свою вину, передает «Советский спорт».

Несмотря на то, что спортсмен согласился честно рассказать о применении запрещенных средств, он отказался общаться с прессой.

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«Желаю обратиться к народу Эстонии, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в том, что я скрываюсь от общественности. Моя цель – не бежать, а как можно быстрее добраться до дома, до своих близких. Я дал показания в полиции и честно рассказал о случившемся, признав свою вину – я нарушил антидопинговые правила. Я не желаю общаться с прессой. Мне стыдно за случившееся, и я извиняюсь перед всеми, кому навредил своим поступком», – передает текст письма Веерпалу ERR.

Рейд прошел 27 февраля. Были также задержаны австриец Макс Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, представитель Казахстана Алексей Полторанин, а также эстонец Карел Таммъярв.

Ранее обвиненный в допинге казахстанский лыжник вылетел в Москву.