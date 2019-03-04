Ефременкова стала третьей в шорт-треке на Универсиаде

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Россиянка Екатерина Ефременкова завоевала бронзу в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает РИА «Новости».

Одержала победу представительница Южной Кореи Ким А Ран, преодолевшая трассу за две минуты 38,363 секунды. Второе место принадлежит француженке Орели Монвуазен (+0,063 секунды). Ефременкова уступила победительнице 0,218 секунды.

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Соотечественница бронзового призера Софья Просвирнова (+0,536) и Евгения Захарова (+0,538) заняли пятое и шестое места соответственно.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий третьего дня Универсиады.

Ранее россиянин Киселев победил в ориентировании на лыжах на Универсиаде.