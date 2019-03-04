Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке на Универсиаде
Российская биатлонистка Наталья Гербулова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Остальные места на пьедестале также заняли россиянки: Екатерина Мошкова — второе место, Елена Чиркова — третье.
Универсиада завершится 12 марта.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.
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