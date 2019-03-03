Большунов стал вторым в масс-старте на ЧМ

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в масс-старте на 50 километров на чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Гонка проходила свободным стилем в в австрийском Зефельде. Стоит отметить, что именно этим масс-стартом завершилось мировое первенство по лыжным гонкам.

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Обладателем золота стал представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию масс-старта.

Ранее сообщалось, что Большунов выйдет на замену на чемпионате мира по лыжным видам спорта.