Стал известен состав сборной России для участия в ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды для участия в чемпионате мира в Эстерсунде, передает «Советский спорт».
Турнир состоится в Швеции с 7 по 17 марта.
В заявку мужской сборной попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта).
Имя седьмого участника будет названо позже.
В состав женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.
На прошлом чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия), национальная команда завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.
Ранее Владимир Драчев высказался о кандидатурах на чемпионат мира по биатлону.