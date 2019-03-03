Стал известен состав сборной России для участия в ЧМ по биатлону

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Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды для участия в чемпионате мира в Эстерсунде, передает «Советский спорт».

Турнир состоится в Швеции с 7 по 17 марта.

В заявку мужской сборной попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта).

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Имя седьмого участника будет названо позже.

В состав женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

На прошлом чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия), национальная команда завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.

Ранее Владимир Драчев высказался о кандидатурах на чемпионат мира по биатлону.