Путин наградил победителей лыжной гонки на Универсиаде
Президент России Владимир Путин на Универсиаде в Красноярске наградил победителей лыжной гонки на 10 км среди мужчин, сообщает «Советский спорт».
Российские спортсмены заняли первые шесть мест в турнирной таблице.
3 марта глава государства находился на стадионе, где проходила индивидуальная лыжная гонка. Он с трибун смотрел за ходом соревнований, а затем лично вручил медали Ивану Якимушкину (26:00), Антону Тимашову (26:16.3) и Ивану Кириллову (26:18.8).
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Перед посещением стадиона Путин побывал на нескольких игровых объектах, в операционном центре, а также встретился с членами сборной России.
Ранее сноубордистка принесла третье золото для России на Универсиаде-2019.