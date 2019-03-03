Экс-подругу британского пилота шокировало их интимное видео в Сети

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Экс-подруга британского пилота Льюиса Хэмилтона Николь Шерзингер рассказала, что чувствовала, когда в интернет просочилось их совместное интимное видео, передает «Советский спорт».

По словам Шерзингер, она готова была найти и «прихлопнуть» того, кто это сделал.

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Выступая на вечеринке Элтона Джона на Оскаре в Лос-Анджелесе, она сказала вспомнила, в каком шоке находилась.

«Я искренне не понимаю, зачем кому-то делать подобное. Это невероятно подло», — пожаловалась певица.

Неизвестный взломал телефон звезды и опубликовал в интернете видео, на котором она с Хэмилтоном находилась в постели. С тех пор видеоролик был распространен более 600 000 раз.

Ранее Хэмилтон прокомментировал настрой своего напарника по команде.