«Питтсбург» обыграл «Монреаль» благодаря голу Малкина
«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель, также отличились Сидни Кросби, Евгений Малкин и Джаред Макканн. У хозяев шайбу забросил Брендан Галлахер.
Голкипер «пингвинов» Мэтт Мюррей отразил 36 бросков из 37.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
0:1 — Кросби (Гюнцель, Макканн) — 00:21
0:2 — Малкин (Кросби, Кессел) — 04:38 (5x4)
0:3 — Гюнцель (Кросби) — 08:51
0:4 — Гюнцель (Кросби, Гудбрансон) — 26:24
1:4 — Галлахер (Дано) — 27:20
1:5 — Макканн (Петтерссон, Гюнцель) — 58:36 (en)