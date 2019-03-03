Гол и передача Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Чикаго»
«Лос-Анджелес Кингз» нанес поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Дастин Браун, также отличились Илья Ковальчук, Брендан Лайпсик, Шон Уокер и Адриан Кемпе. У гостей две шайбы забросил Брендан Перлини, еще один гол в активе Коннора Мерфи.
Также Ковальчук записал отметился результативной передачей.
«Короли» прервали десятиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)
1:0 — Браун (Даути, Куик) — 02:23 (5x4)
2:0 — Уокер (Кемпе, Картер) — 04:42 (5x4)
3:0 — Ковальчук (Картер, Лайпсик) — 15:13
3:1 — Перлини (Куккук, Строум) — 18:46
3:2 — Перлини (Кроуфорд) — 22:06
3:3 — Мерфи (Куниц, Хейден) — 26:57
4:3 — Кемпе (Бродзински) — 28:08