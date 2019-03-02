Гендиректор «Арсенала»: больше не трясемся перед грандами
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался относительно победы команды над ЦСКА в Грозном в рамках 18-го тура чемпионата России, передает Sport24.
Балашов удивился тому, что ЦСКА считали фаворитом игры.
«Кто вам сказал, что они были фаворитами? Мы и не сомневались в своей победе», — заявил руководитель.
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По его словам, в данный момент «Арсенал» не уступает ЦСКА в силе.
» Мы уверены в себе. План на игру сработал, футболисты справляются с поставленными задачами. Прошли те времена, когда клуб начинал трястись перед грандом», — заключил Балашов.
Ранее ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России 0:2.