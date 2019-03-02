ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России

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Московский ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров». В составе победителей отличились Лука Джорджевич и Эванс Кангва.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 18 туров «Арсенал» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (30) располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Арсенал» примет «Оренбург», а ЦСКА на домашней арене встретится с казанским «Рубином».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:0

Голы: 1:0 — Джорджевич, 49; 2:0 — Кангва, 88.