РУСАДА проверило на допинг шестерых футболистов ЦСКА в январе
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало семерых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) в январе, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе организации, шестеро игроков представляют московский ЦСКА. Допинг-тестирование прошли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес и Кирилл Набабкин, полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев, нападающий Федор Чалов. Также РУСАДА проверило игрока «Енисея» Егора Иванова.
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Тесты на допинг в январе сдали четыре представительницы женского футбола и семь игроков из мини-футбола.
Ранее немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу.