Александру Емельяненко грозит уголовная статья

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Уголовное дело об оскорблении полицейских может быть возбуждено в отношении бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, передает ТАСС.

1 марта спортсмен был задержан за езду в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении правонарушителя собран материал по статье 319 Уголовного кодекса России «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» и направлен по подследственности для принятия процессуального решения», — сообщилив пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому края.

Ранее исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко высказался о скандале с участием Емельяненко.