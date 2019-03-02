Александру Емельяненко грозит уголовная статья
Уголовное дело об оскорблении полицейских может быть возбуждено в отношении бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, передает ТАСС.
1 марта спортсмен был задержан за езду в состоянии алкогольного опьянения.
«В отношении правонарушителя собран материал по статье 319 Уголовного кодекса России «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» и направлен по подследственности для принятия процессуального решения», — сообщилив пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому края.
Ранее исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко высказался о скандале с участием Емельяненко.