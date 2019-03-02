Модель назвала жену Мамаева тупой курицей и оскорбила его семью

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Модель Александра Кабаева резко ответила жене футболиста Павла Мамаева Алане, которая является бывшей супругой нынешнего мужа Кабаевой Александра Липового, передает «Советский спорт».

«Ты меня достала, курица тупая! Молчали, молчали мы на твои выходки. Но ты перешла грань. Видимо, забыла, кто ты и откуда вылезла? Как ты написывала мне и говорила, что мой муж наркоман, и тебя злит, что мы живем счастливо и у меня такой муж. Ты, видимо, забыла, что только ради уважения он женился на тебе», — написала Кабаева.

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Модель напомнила жене игрока «Краснодар», что Липовой женился на ней лишь «ради уважения».

«Или как ты ему помогла одним местом с клиентами? Ты грязь, вся твоя семья — это грязь», — написала Кабаева.

Ранее сообщалось, что бывший муж хочет подать в суд на жену Мамаева.