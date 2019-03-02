Дортмундская «Боруссия» сенсационно проиграла в Бундеслиге

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В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде уступила идущему 15-м в турнирной таблице «Аугсбургу», сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:1. У хозяев дублем отметился корейский полузащитник Чжи Донь Вон. Один гол в составе гостей отквитал Пако Алькасер.

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Дортмунд с 54 очками сохранили лидерство в таблице, опережаю имеющую игру в запасе «Баварию» на три очка.

Чемпионат Германии. 24-й тур

«Аугсбург» — «Боруссия Д» — 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вон – 24, 2:0 – Вон – 67, 2:1 – Алькасер – 81

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