Дортмундская «Боруссия» сенсационно проиграла в Бундеслиге
В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде уступила идущему 15-м в турнирной таблице «Аугсбургу», сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1. У хозяев дублем отметился корейский полузащитник Чжи Донь Вон. Один гол в составе гостей отквитал Пако Алькасер.
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Дортмунд с 54 очками сохранили лидерство в таблице, опережаю имеющую игру в запасе «Баварию» на три очка.
Чемпионат Германии. 24-й тур
«Аугсбург» — «Боруссия Д» — 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Вон – 24, 2:0 – Вон – 67, 2:1 – Алькасер – 81
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