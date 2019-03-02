Вратарь «Манчестер Юнайтед» попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро установил новый мировой рекорд, сообщает «Советский спорт».

Футболист был включен в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что забил больше всех голов с середины поля в течение 60 секунд.

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Как сообщает Manchester Evening News, представитель Книги пояснил, что в зачет шли только удары, которые наносились со своей половины поля по пустым воротам.

Ранее экс-игрок «МЮ», известный швед Златан Ибрагимович стал капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси».