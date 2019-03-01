Федерация фигурного катания опровергла информацию о тратах на Медведеву

<img src="//img.gazeta.ru/files3/779/12209779/RIAN_5789794.HR-pic905-895x505-40783.jpg">

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опровергла информацию о том, что организация тратит на подготовку двукратного серебряного призера Олимпиады Евгении Медведевой шесть миллионов рублей, передает «Советский спорт».

Фигуристка является подопечной канадского специалиста Брайана Орсера.

Реклама

«Еще осенью прошлого года президент ФФККР Александр Горшков, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, сообщил, что ни Министерство спорта России, ни Федерация фигурного катания России не оплачивают услуги нового тренера Евгении Медведевой — канадца Брайана Орсера, но обеспечивают подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объеме, что и других фигуристов основного состава сборной команды страны», — гласит заявление федерации.

Также в ФФККР возмутились названной СМИ суммой.

«Все это в десятки раз меньше неизвестно откуда взявшейся «фантастической» суммы в шесть миллионов рублей в месяц. И в этой связи абсолютно непонятно, кому и с какой целью понадобилось распространять заведомо ложную информацию, увязав ее с формированием состава российской команды для участия в предстоящем чемпионате мира в Японии. Хотелось бы напомнить новоявленным «специалистам», что фигурное катание — это не футбол и не хоккей, поэтому сумма в шесть миллионов в месяц нашим спортсменам, к сожалению, даже не снилась!», — написано на официальном сайте организации.

В сообщении отметили, что федерация не оплачивает ни проезд спортсменам, ни инвентарь, ни постановку программ.

Ранее не попавшая в основу на ЧМ Туктамышева решила усложнить программу.