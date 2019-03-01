Российских лыжников оштрафовали на чемпионате мира в Австрии

Российские лыжники Евгений Белов и Андрей Ларьков были оштрафованы на чемпионате мира в австрийском Зефельде, сообщает «Советский спорт».

По информации Dagbladet, спортсменам предъявили денежное взыскание в размере 250 швейцарских франков за повреждение своих бибов во время гонок.

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«Я сделал это, потому что биб был мне мал. Я не мог дышать. Стало немного лучше, когда я его разорвал», — объяснил Ларьков.

Он сделал это во время прохождения индивидуальной гонки на 15 километров, а Белов — во время скиатлона.

Ранее эстонский лыжник признался в применении допинга с 2016 года.