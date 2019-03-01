Панарин повторил достижение Грецки

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Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал более 70 очков в каждом из четырех сезонов, проведенных в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

После встречи регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» (4:3 ОТ), в которой россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу, в активе нападающего 71 очко.

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Панарин стал третьим незадрафтованным игроком в истории НХЛ, которому удалось набирать по 70 баллов в первых четырех сезонах. Ранее подобное удавалось Уэйну Гретцки и Петеру Штясны.

Ранее защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился мнением об игре одноклубника Панарина.