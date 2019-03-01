В сборной Норвегии расстроены признанием Полторанин в применении допинга
Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус поделился мнением о допинговом скандале на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, передает «Советский спорт».
27 февраля полиция Австрии провела антидопинговый рейд, в результате которого пятеро лыжников были задержаны.
«Мы невероятно расстроены. Сказать больше нечего. Мы просто разбиты сообщением о том, что лыжники пошли на такую операцию. Я шокирован. Это нечто нереальное. Именно так я к этому отношусь. Они посещали допинговую лабораторию в городе. Это будто сцена из научной фантастики. Ситуация с казахстанским лыжником Алексеем Полтораниным меня сильно расстроила», — цитирует Лефсуса NRK.
Австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, Полторанин и эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу признали свою вину в применении кровяного допинга.
Ранее появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь.