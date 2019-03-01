Появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь

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Видео задержания австрийского лыжника Макса Хауке появилось в интернете, сообщает «Советский спорт».

На записи, опубликованной на YouTube-канале VOL.AT, видно, что сотрудники правоохранительных органов Австрии поймали Хауке прямо во время переливания крови.

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27 февраля во время антидопингового рейда были задержаны пятеро лыжников, принимавших участие в чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Помимо Хауке, под стражу были заключены его соотечественник Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонские спортсмены Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.

Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник выпущен из-под стражи.