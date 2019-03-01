Австрийская полиция отпустила казахстанского лыжника
Пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова заявила, что спортсмен Алексей Полторанин освобожден из-под стражи.
27 февраля он, австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу были задержаны сотрудниками правопорядка Австрии в ходе антидопингового рейда.
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«Алексей освобожден, физически здоров. На связь пока ни он, ни его тренер не выходят», — цитирует Наурызову РИА «Новости».
Функционер отметил, что федерация не получала каких-либо документов по делу Полторанина.
Ранее сообщалось, что Таммъярв и Веерпалу признали свою вину.