Австрийская полиция отпустила казахстанского лыжника

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/12058999/Depositphotos_18573119_l-2015-pic905-895x505-65555.jpg">

Пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова заявила, что спортсмен Алексей Полторанин освобожден из-под стражи.

27 февраля он, австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу были задержаны сотрудниками правопорядка Австрии в ходе антидопингового рейда.

Реклама

«Алексей освобожден, физически здоров. На связь пока ни он, ни его тренер не выходят», — цитирует Наурызову РИА «Новости».

Функционер отметил, что федерация не получала каких-либо документов по делу Полторанина.

Ранее сообщалось, что Таммъярв и Веерпалу признали свою вину.