Задержанных за допинг эстонских лыжников отпустили из-под стражи

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Генеральный секретарь Эстонского союза лыжного спорта Тыну Сейл заявил, что лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, задержанные полицией Австрии после антидопингового рейда, отпущены из-под стражи, передает РИА «Новости».

«Их привезут в Зеефельд», — добавил функционер в интервью ERR.

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27 февраля австрийская полиция в результате антидопингового рейда задержала пятерых лыжников, принимавших участие в чемпионате мира. Задержанными оказались местные спортсмены Макс Хауке и Доминик Бальдауф, представитель Казахстана Алексей Полторанин, а также Таммъярв и Веэрпалу.

Ранее сообщалось, что лыжники использовали допинг на чемпионате мира в лжепарикмахерской.