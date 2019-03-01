Задержанных за допинг эстонских лыжников отпустили из-под стражи
Генеральный секретарь Эстонского союза лыжного спорта Тыну Сейл заявил, что лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, задержанные полицией Австрии после антидопингового рейда, отпущены из-под стражи, передает РИА «Новости».
«Их привезут в Зеефельд», — добавил функционер в интервью ERR.
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27 февраля австрийская полиция в результате антидопингового рейда задержала пятерых лыжников, принимавших участие в чемпионате мира. Задержанными оказались местные спортсмены Макс Хауке и Доминик Бальдауф, представитель Казахстана Алексей Полторанин, а также Таммъярв и Веэрпалу.
Ранее сообщалось, что лыжники использовали допинг на чемпионате мира в лжепарикмахерской.