Бывший тренер «Реала» жестко раскритиковал игру команды
Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер жестко раскритиковал игру мадридской команды, передает «Советский спорт».
В полуфинальном ответном матче Кубка Испании «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 и не сумел пройти в финал.
«Эта полузащита не смогла бы выиграть даже у «Жироны». Кроос превратился в дизельного трактора.
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«Реалу» не хватает голов. Они потеряли Роналду, Варан стал тенью самого себя. В ответном матче он постоянно ошибался позиционно», — приводит слова Шустера El Transistor.
Ранее сообщалось, что тренер молодежной команды «Реала» уволен за критику основного состава.