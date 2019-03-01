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«Динамо» не сыграет со «Спартаком» на новом стадионе в Петровском парке, сообщает ТАСС.

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала, что матч не состоится из-за состояния газона арены.

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Комиссия признала покрытие стадиона неудовлетворительным, отметив, что оно может послужить причиной травм футболистов.

Игра против «Спартака» должна была стать открытием стадиона, который находился на реконструкции десять лет — с 2008 года по 2018. Теперь это мероприятие переносится на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что экс-спартаковец предложил установить памятник Каррере.