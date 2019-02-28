Российской биатлонистке фанаты желают смерти

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Российская биатлонистка Виктория Сливко вспомнила о негативе, который писали ей фанаты в соцсетях, передает «Тюменская арена».

По ее словам, в интернете писали сплошной негатив вплоть до пожеланий смерти.

Перед гонкой на чемпионате России Сливко в директ инстаграма пришло издевательское сообщение.

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«Пробеги сегодня плохо, я поставил тысячу рублей на то, что ты стрельнешь по воробьям», — писал ей недоброжелатель.

Спортсменка пробежала гонку без промахов и финишировала второй. Болельщики сочли это неудачей и стали желать ей смерти.

В настоящий момент биатлонистка закрыла директ от незнакомых.

24-летняя спортсменка выступала на этапах Кубка мира в январе 2018 года. На чемпионате Европы-2019 она не смогла завоевать наград.

Ранее в отношении биатлонистки Маргариты Васильевой открыто дело.