Полиция расследует причины смерти 21-летнего бойца ММА Лисина
Устанавливаются причины смерти бойца смешанного стиля (ММА) Аркадия Лисина, скончавшегося 27 февраля, сообщает РИА «Новости».
Спортсмен умер в возрасте 21 года.
Руководитель ассоциации единоборств Кубани Владимир Ярченко заявил, что причины смерти пока неизвестны.
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Лисин становился обладателем чемпионского титула Prime Selection в 2016 году. Также он выступал в турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году. За свою карьеру в MMA спортсмен одержал шесть побед и потерпел два поражения.
Ранее в Ивановской области сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бойца ММА местного клуба Ахмед Гасанов.