Лыжник сборной Казахстана не слышал о рейдах австрийской полиции
Казахстанский лыжник Денис Волотка прокомментировал информацию о задержании товарища по команде Алексея Полторанина в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, передает «Матч ТВ».
Спортсмен отметил, что он ничего не слышал о подобном инциденте.
«Нам задают вопросы о допинг-тестах, но я вообще не в курсе. Узнал о том, что Полторанин не стартовал, уже после финиша. Мы с партнерами по команде стартовали практически друг за другом и вот после финиша спрашивали: «Алексей не стартовал?» Меня сейчас пресса спрашивает, что случилось. Вся сборная живет в одном отеле, но Алексей в отдельном номере, всегда готовится по индивидуальной программе. Он предпочитает жить один. У нас всех был допинг-тест перед первой дисциплиной на ЧМ. После этого допинг-офицеры не приходили. Никаких обысков не было, я не в курсе, — заявил Волотка.
Отметим, что официально неизвестно, связан ли пропуск Полторанина индивидуальной гонки чемпионата мира с антидопинговыми рейдами.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником.