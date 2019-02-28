Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть в овертайме «Рейнджерс»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме переиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тайлер Джонсон, Джей Ти Миллер, Дэн Джирарди и Виктор Хедман. У хозяев шайбы забросили Мика Зибанеджад, Джимми Веси и Бу Нивс.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска по своим воротам.
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 26 сейвов.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Джонсон (Кучеров, Строльман) — 07:52
0:2 — Миллер (Кучеров, Хедман) — 14:57 (5x4)
1:2 — Зибанеджад (Веси, Деанджело) — 20:56
1:3 — Джирарди (Стэмкос, Пойнт) — 22:53 (4x4)
2:3 — Веси (Классон, Шаттенкирк) — 23:23 (4x4)
3:3 — Нивс (Строум, Наместников) — 34:14
3:4 — Хедман (Кучеров) — 63:25 (3x3)