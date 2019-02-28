Российский боец MMA скончался в возрасте 21 года
Российский боец смешанного стиля (MMA) Аркадий Лисин скончался в возрасте 21 года, передает ТАСС.
Как сообщили в организации Prime Fight Management, причины смерти спортсмена выясняются.
Боец становился обладателем чемпионского титула Prime Selection в 2016 году. Также Лисин выступал в турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году.
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Спортсмен за свою карьеру в MMA одержал шесть побед и потерпел два поражения.
Ранее сообщалось, что член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и старший тренер национальной команды Шамиль Невретдинов скончался в возрасте 77 лет.