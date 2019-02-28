Российский боец MMA скончался в возрасте 21 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/11894599/Depositphotos_4654651_l-2015-pic905-895x505-52181.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Аркадий Лисин скончался в возрасте 21 года, передает ТАСС.

Как сообщили в организации Prime Fight Management, причины смерти спортсмена выясняются.

Боец становился обладателем чемпионского титула Prime Selection в 2016 году. Также Лисин выступал в турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году.

Реклама

Спортсмен за свою карьеру в MMA одержал шесть побед и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и старший тренер национальной команды Шамиль Невретдинов скончался в возрасте 77 лет.