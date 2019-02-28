«Челси» переиграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

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«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби в рамках 28-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Педро, также мяч в свои ворота забил защитник гостей Киран Триппьер.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с лондонским «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» примет столичный «Арсенал».

Англия. Премьер-лига. 28-й тур

«Челси» (Лондон) — «Тоттенхэм» (Лондон) — 2:0

Голы: 1:0 — Педро, 57; 2:0 — Триппьер, 85 (автогол).