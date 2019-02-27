Канадская фигуристка поддержала Туктамышеву

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Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель поддержала Елизавету Туктамышеву, не попавшую в основу национальной сборной на чемпионат мира в Японии, передает «Советский спорт».

Узнав, о том, что в заявке Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) она идет в качестве запасной фигуристки, Туктамышева написала грустное сообщение на своей странице в твиттере.

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«Вы убили во мне маленькую наивную девочку. Но я вернусь, ведь я воин», — пообещала спортсменка.

Позже ее пост прокомментировала Дюамель.

«Ты всегда возвращаешь. Ты же чемпионка», — написала она.

«Газета.Ru» ведет онлайн по оглашению ФФККР по оглашению заявки на чемпионат мира в Японии.

Ранее Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира.