Канадская фигуристка поддержала Туктамышеву
Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель поддержала Елизавету Туктамышеву, не попавшую в основу национальной сборной на чемпионат мира в Японии, передает «Советский спорт».
Узнав, о том, что в заявке Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) она идет в качестве запасной фигуристки, Туктамышева написала грустное сообщение на своей странице в твиттере.
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«Вы убили во мне маленькую наивную девочку. Но я вернусь, ведь я воин», — пообещала спортсменка.
Позже ее пост прокомментировала Дюамель.
«Ты всегда возвращаешь. Ты же чемпионка», — написала она.
«Газета.Ru» ведет онлайн по оглашению ФФККР по оглашению заявки на чемпионат мира в Японии.
Ранее Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира.