Задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА
В Ивановской области сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бойца смешанного стиля (ММА) местного клуба Ахмед Гасанов, сообщает «Советский спорт».
Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого.Далее им удалось выяснить, что он покинул Тейково и скрылся в городе Иваново.
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Предполагаемый преступник был пойман на съемной квартире в Октябрьском районе областного центра.
Оперативниками уже обнаружено оружие, из которого предположительно стрелял задержанный во время криминального инцидента.
Инцидент, повлекший за собой убийство бойца, произошел во время празднования 23 февраля в шашлычной, где разгорелся конфликт с участием нескольких человек.