Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира
Исполком Федерации фигурного катания России (ФФККР) огласил состав команды на чемпионат мира в Японии, передает «Советский спорт».
В основу сборной попала Евгения Медведева. Елизавету Туктамышеву решили оставить запасной.
«По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался», — указано на официальном сайте ФФККР.
Состав сборной России. Женщины
Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева
Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова
Чемпионат мира состоится в Сайтаме с 18 по 24 марта в Сайтаме.
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