Министр спорта Польши может стать новым президентом WADA
Комитет министров Совета Европы (СЕ) согласен с выдвижением министра спорта Польши Витольда Баньки как единого европейского кандидата на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.
В сообщении СЕ говорится, что вскоре генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд представит кандидата.
«Комитет министров СЕ одобрил выдвижение Витольда Баньки, министра спорта и туризма Польши, в качестве единого европейского кандидата на пост WADA. Кандидатура будет представлена генеральным секретарем СЕ от имени европейских правительств», — гласит заявление.
На данный момент главой WADA является 77-летний британец Крейг Риди. Выборы нового президента пройдут 7 ноября в польской Катовице.
Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, почему сотрудничество с WADA так необходимо.