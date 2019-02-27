Стала известна дата ликвидации оргкомитета ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что организация, занимающаяся подготовкой и проведениес чемпионата мира по футболу 2018 года в России, прекратит свое существование с 1 марта, передает РИА «Новости».

27 февраля прошло заседание наблюдательного совета оргкомитета в Москве.

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«Сегодня немного грустный день, потому что мы завершаем работу оргкомитета, мы подводим важную черту нашей деятельности. Мы подготовили большой план реализации. Ликвидация — слово неприятное, но с 1 марта оргкомитет прекратит свое существование», — глава «России-2018».

Он также рассказал о том, как проходила подготовка мирового первенства.

«У нас никогда не было разногласий. Да, были свои моменты рабочие, но у нас было полное единодушие в подготовке. Чем Катар превзойдет Россию? Как член совета Международной федерации футбола (ФИФА), конечно, отмечу, что нам хочется, чтобы каждый чемпионат мира был лучше предыдущего, но как генеральный директор «Россия-2018» отмечу, что, конечно, я надеюсь, что никакой чемпионат мира не превзойдет мундиаль 2018 года», — заключил Сорокин.

Оргкомитет был учрежден правительством России и Российским футбольным союзом (РФС) в январе 2011 года.

Ранее сообщалось, что Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020.