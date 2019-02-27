Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Коламбус»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/12079717/RTS278ZS-pic905-895x505-51086.jpg">

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в гостях победил «Коламбус Блю Джекетс», передает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 2:5.

У победителей дубль оформил Джаред Макканн, по разу отличились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин и Сидни Кросби. У хозяев по шайбе забросили Оливер Бьеркстранд и Кэм Аткинсон.

Реклама

Стоит отметить, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. У форварда «Блю Джекетс» Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «-3» и два блок-шота за 21.53.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

0:1 – Гюнцель (Кросби, Хернквист) – 13:45 (5x5);

0:2 – Макканн (Каллен, Руведел) – 18:22 (5x5);

0:3 – Малкин (Астон-Риз, Кессел) – 21:15 (5x5);

1:3 – Бьеркстранд (Дзингел, Харрингтон) – 24:55 (5x5);

2:3 – Харрингтон (Панарин, Веренски) – 27:09 (5x4);

2:4 – Макканн (Симон, Шульц) – 53:27 (5x5);

2:5 – Кросби (Джонсон) – 59:55 (en).

Ранее порнозвезда поменяла грудь после похода на матч Александра Овечкина.