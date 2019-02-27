Бывший капитан «Краснодара» верит в чемпионство «быков»
Бывший капитан «Краснодара» Андреас Гранквист верит в то, что «быки» смогут стать чемпионами России, передают «Известия».
Он также рассказал о значении клуба из России в его жизни.
«Когда у меня нет матчей, я всегда слежу за играми своей прежней команды. Ведь «Краснодар» — значимая часть моей жизни.
Знаю, что они идут вторыми в чемпионате. Этот сезон покажет, готова ли команда к завоеванию титула. У «Краснодара» очень много сильных соперников: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Все они будут биться за золотые медали», — отметил швед.
Также игрок уверен, что его бывший клуб выиграет достаточно матчей весной и попадет в Лигу чемпионов.
Чемпионат России возобновится 1 марта.
Ранее сообщалось, что отвергнутый «Рубином» голкипер Джанаев может переехать в Польшу.