Бывший капитан «Краснодара» верит в чемпионство «быков»

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Бывший капитан «Краснодара» Андреас Гранквист верит в то, что «быки» смогут стать чемпионами России, передают «Известия».

Он также рассказал о значении клуба из России в его жизни.

«Когда у меня нет матчей, я всегда слежу за играми своей прежней команды. Ведь «Краснодар» — значимая часть моей жизни.

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Знаю, что они идут вторыми в чемпионате. Этот сезон покажет, готова ли команда к завоеванию титула. У «Краснодара» очень много сильных соперников: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Все они будут биться за золотые медали», — отметил швед.

Также игрок уверен, что его бывший клуб выиграет достаточно матчей весной и попадет в Лигу чемпионов.

Чемпионат России возобновится 1 марта.

Ранее сообщалось, что отвергнутый «Рубином» голкипер Джанаев может переехать в Польшу.