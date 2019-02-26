Сын Шумахера может сесть за руль болида «Формулы-1»
Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик может принять участие в тестах новичков в «королевских гонках», передает «Советский спорт».
«Еще ничего не решено, идут переговоры с «Феррари». Безусловно, он будет готов к тестам новичков.
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А остальное обсудим после них, если Мик на них попадет», — цитирует главу «Альфа Ромео» Фредерика Вассера RaceFans.
Ранее руководитель команды Формулы-3 Van Amersfoort Racing Фриц ван Амерсфорт поделился ожиданиями от будущего сына семикратного чемпиона мира.