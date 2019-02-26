Юрист: дело футболиста «Зенита» станет погромче распрей Глушаковых

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Представитель экс-баскетболистки сборной России Катерины Кейру Екатерина Гордон высказалась о записи ее клиентки в инстаграме.

Ранее жена футболиста «Ростова» Ивана Новосельцева объявила о своей беременности и пожаловалась на предательство.

«Катерина с недавнего времени является моим клиентом. И сейчас появились определенные вопросы, которые неожиданно возникли в семье Кейру и Новосельцева. В данный момент мы пытаемся урегулировать вопросы имущественного характера.

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Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если в ближайшее время мы не услышим от второй стороны объяснение и не сможем урегулировать, то на днях мы расскажем эту историю во всех нюансах», — цитирует Гордон Sport24.

Представитель отметила, что подробности сейчас она раскрыть не может, однако пообещала, что дело может стать «погромче распри Глушакова».

«В данный же момент мне, как юристу, пока не до конца понятны все махинации с недвижимостью, которые были проделаны по чьему-то совету мужем Катерины, или просто произошла ошибка. Если так — то это одна история, если же Иван совершенно сознательно провел эти манипуляции с недвижимостью, то в таком случае нас ждут несколько громких судебных разбирательств», — добавила юрист.

Гордон заявила, что пока речь не идет о разводе.