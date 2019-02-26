Российские лыжницы остались без медалей в классической гонке на ЧМ
Норвежская лыжница Терезе Йохауг завоевала золото в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка прошла дистанцию за 18 минут и 33,9 секунды. Второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон (+12,2), третье место заняла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (+35,6).
Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, занявшая шестое место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. 10 км, классический стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 18.33,9
2. Фрида Карлссон (Швеция) – +12,2
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +35,6...
6. Анастасия Седова (Россия) – +1.04,9
7. Наталья Непряева (Россия) – +1.07,5...
12. Юлия Белорукова (Россия) – +1.17,0...
21. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.39,2